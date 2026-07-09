Spectacle, représentation Constance Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Constance

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18 22:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle ! Tout public

25.2 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

In this funny and moving show, Constance skillfully brings to life characters brimming with humanity!%A0

L’événement Spectacle, représentation Constance Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY