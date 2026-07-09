Spectacle, représentation Constance Salle Poirel Nancy
jeudi 18 mars 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Constance
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-03-18 20:00:00
fin : 2027-03-18 22:00:00
Date(s) :
2027-03-18
Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle ! Tout public
25.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
In this funny and moving show, Constance skillfully brings to life characters brimming with humanity!%A0
L’événement Spectacle, représentation Constance Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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