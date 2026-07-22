Spectacle, représentation Contes Automne Médiathèque Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Contes Automne

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 11:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Quand l’automne se raconte aux tout-petits. Une séance douce de comptines et albums aux couleurs de l’automne, pour éveiller les tout-petits aux bruissements de la saison.

Pour les 0>36mois.Enfants

0 .

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54042NancyCedex Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

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English :

When Fall Tells Its Story to Toddlers. A gentle session of nursery rhymes and picture books in fall colors, designed to introduce toddlers to the sounds of the season.

For ages 0–36 months.

L’événement Spectacle, représentation Contes Automne Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY