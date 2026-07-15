Spectacle, représentation David Sun Titi Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation David Sun Titi

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30 21:20:00

Date(s) :

2026-10-30

À 31 ans, médecin diplômé et passionné, David troque la blouse pour la scène. Après une rupture, il trouve dans le CrossFit, le développement personnel et l’humour une nouvelle voie. Son spectacle explore ce dilemme rester médecin ou suivre l’appel de la scène ?Tout public

28 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

%C0 At 31, a licensed and passionate doctor, David traded his white coat for the stage. After a breakup, he found a new path through CrossFit, personal development, and humor. His show explores this dilemma: should he stay a doctor or follow the call of the stage?

L’événement Spectacle, représentation David Sun Titi Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY