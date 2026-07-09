Spectacle, représentation Edgar-Yves Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Edgar-Yves

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05 22:00:00

Date(s) :

2027-02-05

Les amis, après deux ans de tournée avec Solide et des vidéos sur les réseaux de moi qui parle avec du violon derrière, je reprends la route !Tout public

29 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Hey everyone, after two years on tour with Solide and some videos on social media of me talking with a violin behind me, I’m hitting the road again!

L’événement Spectacle, représentation Edgar-Yves Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY