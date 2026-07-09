Spectacle, représentation Élie Semoun Salle Poirel Nancy
jeudi 4 février 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Élie Semoun
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
35.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04 22:00:00
Date(s) :
2027-02-04
Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !Tout public
35.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
You don’t have to look far to understand the tone of CACTUS! By naming his new show CACTUS, Elie Semoun sets the tone: it’s going to sting!
L’événement Spectacle, représentation Élie Semoun Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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