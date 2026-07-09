Spectacle, représentation Élie Semoun Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Élie Semoun

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

35.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04 22:00:00

Date(s) :

2027-02-04

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !Tout public

35.2 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

You don’t have to look far to understand the tone of CACTUS! By naming his new show CACTUS, Elie Semoun sets the tone: it’s going to sting!

L’événement Spectacle, représentation Élie Semoun Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY