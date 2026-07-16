Spectacle, représentation GREVE DE FIN Les 2 de la Spontanée Théâtre de Mon désert Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation GREVE DE FIN Les 2 de la Spontanée

Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 00:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Contrairement à Champion, Ultrason est une grande artiste. Elle décide de s’engager comme les grandes artistes. Pour commencer, elle entame une grève de la faim en tant que grande artiste. C’est l’acte fondateur de son engagement de grande artiste. Première étape, trouver une cause…Spectacle en création, travail en cours.

Réservations par mail.Tout public

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Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

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English :

Unlike %E0 Champion, Ultrason is a great artist. She decides to take a stand like great artists do. To begin with, she goes on a hunger strike as a great artist. This is the defining act of her commitment as a great artist. First step: find a cause? A performance in development, a work in progress.

Reservations by email.

L’événement Spectacle, représentation GREVE DE FIN Les 2 de la Spontanée Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY