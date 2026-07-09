Spectacle, représentation Guillaume Meurice Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Guillaume Meurice

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12 22:00:00

Date(s) :

2027-02-12

Pourquoi est-on dans la merde jusqu’au cou ?

L’extrême-droite est aux portes du pouvoir, la cinquième république est à l’agonie, la démocratie française vacille, et Bernard Arnault a repris deux fois des truffes à la cantine.

Dans ce spectacle-conférence, Guillaume Meurice nous explique pourquoi nous en sommes arrivés là, comment résister et préparer la suite, pour comme le disait presque Victor Hugo étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait bordel de merde !Adultes

20 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Why are we in deep trouble?

The far right is on the verge of power, the Fifth Republic is on its last legs, French democracy is teetering, and Bernard Arnault has gone back for seconds on truffles at the cafeteria twice.

In this lecture-performance, Guillaume Meurice explains why we’ve ended up here, how to resist, and how to prepare for what comes next—so that, as Victor Hugo almost said, “we might astonish the catastrophe with how little it scares us, for God’s sake!”

L’événement Spectacle, représentation Guillaume Meurice Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY