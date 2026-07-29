Spectacle, représentation Ici… Ou Là (Autour des Cartes) Cie la Machoire 36 Théâtre de Mon désert Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Ici… Ou Là (Autour des Cartes) Cie la Machoire 36

Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-12 00:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Si tous les chemins mènent à Rome, alors tout est possible ! Sur le plateau, un personnage plie et déplie des cartes de toutes sortes. Il interroge l’espace et sa représentation. Je suis ici, et quel chemin dois-je prendre ? Accompagné d’un musicien tout aussi farfelu que lui et de tout un bazar d’objets, de papiers, de cartons, de ficelles et de peinture, il se joue du pouvoir de rêverie et d’imaginaire des cartes et transforme le plateau en un terrain de jeu, d’invention et d’astuce.Spectacle en création, travail en cours.

Sur réservation par mail.Tout public

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Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est poirel@nancy.fr

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English :

If all roads lead to Rome, then anything is possible! On stage, a character folds and unfolds maps of all kinds. He explores space and its representation. “I’m here—which path should I take?” Accompanied by a musician just as eccentric as he is and a jumble of objects, papers, cardboard, string, and paint, he plays with the power of daydreaming and imagination inherent in the cards and transforms the stage into a playground of invention and ingenuity. A work-in-progress. %A0

Reservations by email.

L’événement Spectacle, représentation Ici… Ou Là (Autour des Cartes) Cie la Machoire 36 Nancy a été mis à jour le 2026-07-19 par DESTINATION NANCY