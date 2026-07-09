Spectacle, représentation Jeanfi Janssens Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Jeanfi Janssens

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

26.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06 22:00:00

Date(s) :

2027-02-06

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue…Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites.Tout public

26.2 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

At Jeanfi’s, adventure is just around the corner… France’s most popular flight attendant is back with a new one-man show and never-before-told stories.

L’événement Spectacle, représentation Jeanfi Janssens Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY