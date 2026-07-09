Spectacle, représentation Journée en famille Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Journée en famille

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-11 11:00:00

fin : 2026-11-11 16:30:00

Date(s) :

2026-11-11

À l’occasion de la journée du 11 novembre, le théâtre ouvre ses portes pour vous proposer des animations pour toute famille, à partir de 8 ans.

Réservation en ligne.Enfants

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

%C0 To mark November 11, the theater is opening its doors to offer activities for the whole family, for children ages 8 and up.

Online reservations.

L’événement Spectacle, représentation Journée en famille Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY