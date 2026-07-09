Spectacle, représentation Journée en famille Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy
mercredi 11 novembre 2026 · Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Journée en famille
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-11-11 11:00:00
fin : 2026-11-11 16:30:00
Date(s) :
2026-11-11
À l’occasion de la journée du 11 novembre, le théâtre ouvre ses portes pour vous proposer des animations pour toute famille, à partir de 8 ans.
Réservation en ligne.Enfants
0 .
Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
%C0 To mark November 11, the theater is opening its doors to offer activities for the whole family, for children ages 8 and up.
Online reservations.
L’événement Spectacle, représentation Journée en famille Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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