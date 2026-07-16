Spectacle, représentation La Petite Foire Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy
mardi 20 avril 2027 · Opéra national de Nancy-Lorraine · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation La Petite Foire
Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mardi 2027-04-20 10:00:00
fin : 2027-04-21 17:45:00
Date(s) :
2027-04-20 2027-04-21 2027-04-22 2027-04-23 2027-04-24
Avec La Petite Foire, l’Opéra national de Nancy-Lorraine imagine pour le jeune public une semaine de découvertes et de sensations, où la musique se rencontre moins comme un rituel que comme une aventure à vivre.Enfants
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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11
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English :
With *La Petite Foire*, the Opéra national de Nancy-Lorraine has created a week of discoveries and excitement for young audiences, where music is experienced less as a ritual and more as an adventure to be lived.
L’événement Spectacle, représentation La Petite Foire Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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