Spectacle, représentation La Petite Foire Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation La Petite Foire

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mardi 2027-04-20 10:00:00

fin : 2027-04-21 17:45:00

Date(s) :

2027-04-20 2027-04-21 2027-04-22 2027-04-23 2027-04-24

Avec La Petite Foire, l’Opéra national de Nancy-Lorraine imagine pour le jeune public une semaine de découvertes et de sensations, où la musique se rencontre moins comme un rituel que comme une aventure à vivre.Enfants

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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

With *La Petite Foire*, the Opéra national de Nancy-Lorraine has created a week of discoveries and excitement for young audiences, where music is experienced less as a ritual and more as an adventure to be lived.

L’événement Spectacle, représentation La Petite Foire Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY