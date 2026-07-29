Spectacle, représentation Laurent Baffie spectacle Salle Poirel Nancy
mardi 9 février 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Laurent Baffie spectacle
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-02-09 20:00:00
fin : 2027-02-09 21:40:00
Date(s) :
2027-02-09
LAURENT BAFFIE Oh P****n Laurent ! Laurent Baffie revient en force avec un nouveau spectacle hilarant où il parle de sa vie, des années Ardisson, des vannes trop trashs coupées au montage, de sexualité, de zoologie, et de tout ce qui peut être prétexte à rire.Adultes
39 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
LAURENT BAFFIE %ABOh, damn it, Laurent!%BBLaurent Baffie is back in full force with a hilarious new show where he talks about his life, his years with Ardisson, the jokes that were cut from the edit because they were too raunchyout during editing, sexuality, zoology, and anything else that can serve as an excuse to laugh.
L’événement Spectacle, représentation Laurent Baffie spectacle Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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