Spectacle, représentation Léon Satache Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Léon Satache

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 14:30:00

fin : 2026-12-20 16:30:00

Date(s) :

2026-12-20

Léon Satache, un jeune garçon au caractère bien trempé, apprend qu’il passera Noël chez sa mamie qu’il connaît à peine.Enfants

20 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Léon Satache, a young boy with a strong personality, learns that he will be spending Christmas at his grandmother’s house—a woman he barely knows.

L’événement Spectacle, représentation Léon Satache Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY