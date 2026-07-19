UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Léon Satache Salle Poirel Nancy

dimanche 20 décembre 2026 · Salle Poirel · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Poirel
Adresse
3 rue Victor Poirel
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Nancy

Spectacle, représentation Léon Satache

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 14:30:00
fin : 2026-12-20 16:30:00

Date(s) :
2026-12-20

Léon Satache, un jeune garçon au caractère bien trempé, apprend qu’il passera Noël chez sa mamie qu’il connaît à peine.Enfants
20  .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Léon Satache, a young boy with a strong personality, learns that he will be spending Christmas at his grandmother’s house—a woman he barely knows.

L’événement Spectacle, représentation Léon Satache Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)