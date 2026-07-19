Spectacle, représentation Léon Satache Salle Poirel Nancy
dimanche 20 décembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Léon Satache
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 14:30:00
fin : 2026-12-20 16:30:00
Date(s) :
2026-12-20
Léon Satache, un jeune garçon au caractère bien trempé, apprend qu’il passera Noël chez sa mamie qu’il connaît à peine.Enfants
20 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
Léon Satache, a young boy with a strong personality, learns that he will be spending Christmas at his grandmother’s house—a woman he barely knows.
L’événement Spectacle, représentation Léon Satache Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY
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