Spectacle, représentation Les Debhordeurs Théâtre de la Manufacture Nancy
vendredi 4 décembre 2026 · Théâtre de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Les Debhordeurs
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 19:00:00
fin : 2027-06-04 20:30:00
Date(s) :
2026-12-04 2027-06-04
Les Débhordeurs ou la naissance d’un chœur de clowns
Devenez témoins d’un processus de recherche clownesque hors-norme en suivant LA DÉBHORDE de la cie BROUNÏAK.
Ce projet, démarré en 25-26, s’inscrit dans un laboratoire de trois ans.
À rebours d’une tradition souvent solitaire, il explore la possibilité d’un chœur de clowns, où le jeu se construit dans le nombre, la relation et la dynamique collective.
Réservation en ligne.Tout public
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Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
Les D%E9bhordeurs, or the Birth of a Clown Choir
Witness an extraordinary clowning research process by following LA D%C9BHORDE by the BROUN%CFAK company.
This project, launched in 2025–2026, is part of a three-year experimental initiative.
Contrary to a tradition that is often solitary, it explores the possibility of a clown ensemble, where performance is built on numbers, relationships, and collective dynamics.
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L’événement Spectacle, représentation Les Debhordeurs Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY
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