Spectacle, représentation Les Debhordeurs Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Les Debhordeurs

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 19:00:00

fin : 2027-06-04 20:30:00

Date(s) :

2026-12-04 2027-06-04

Les Débhordeurs ou la naissance d’un chœur de clowns

Devenez témoins d’un processus de recherche clownesque hors-norme en suivant LA DÉBHORDE de la cie BROUNÏAK.

Ce projet, démarré en 25-26, s’inscrit dans un laboratoire de trois ans.

À rebours d’une tradition souvent solitaire, il explore la possibilité d’un chœur de clowns, où le jeu se construit dans le nombre, la relation et la dynamique collective.

Réservation en ligne.Tout public

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Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

Les D%E9bhordeurs, or the Birth of a Clown Choir

Witness an extraordinary clowning research process by following LA D%C9BHORDE by the BROUN%CFAK company.

This project, launched in 2025–2026, is part of a three-year experimental initiative.

Contrary to a tradition that is often solitary, it explores the possibility of a clown ensemble, where performance is built on numbers, relationships, and collective dynamics.

Reserve tickets online.

L’événement Spectacle, représentation Les Debhordeurs Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY