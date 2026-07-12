Spectacle, représentation Liliane Blanco-Binette Salle Poirel Nancy
jeudi 11 mars 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Liliane Blanco-Binette
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-03-11 20:00:00
fin : 2027-03-11 22:00:00
Date(s) :
2027-03-11
Avec une lucidité désarmante et une autodérision qui frappe juste, Liliane propose un premier One Woman Show où l’humour se mêle à l’intime.Tout public
25.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
With disarming lucidity and spot-on self-deprecation, Liliane presents her first one-woman show, where humor blends with personal reflections.
L’événement Spectacle, représentation Liliane Blanco-Binette Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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