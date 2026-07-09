Spectacle, représentation Louis Cattelat Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Louis Cattelat

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-10-31

LeBruitQuiPense présente en accord avec Caramba Culture Live Louis Cattelat.

Envoyer un message aux extraterrestres, c’est possible il suffit de mobiliser un programme scientifique entier, des antennes géantes et un soupçon d’audace collective. Mais dire à sa coiffeuse qu’on n’aime pas sa coupe, ça reste un défi bien plus complexe… Avec Arecibo, Louis Cattelat transforme la scène en terrain d’écoute et d’autodérision, entre poésie cosmique et interrogations terriennes. Inspiré par le célèbre message envoyé dans l’espace en 1974, il nous invite à rêver ensemble, à tendre l’oreille aux ondes mystérieuses et à explorer, avec humour parfois noir et sensibilité, ce qui nous relie sur Terre et peut-être bien au-delà.Tout public

32 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

LeBruitQuiPense, in partnership with Caramba Culture Live, presents Louis Cattelat.

Sending a message to extraterrestrials is possible: all it takes is an entire scientific program, giant antennas, and a touch of collective daring. But telling your hairdresser that you don’t like your haircut—that remains a far more complex challenge…With *Arecibo*, Louis Cattelat transforms the stage into a space for listening and self-deprecation, somewhere between cosmic poetry and earthly questions. Inspired by the famous message sent into space in 1974, he invites us to dream together, to listen for mysterious waves, and to explore—with humor (sometimes dark) and sensitivity—what connects us: on Earth and perhaps far beyond.

L’événement Spectacle, représentation Louis Cattelat Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY