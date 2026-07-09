Spectacle, représentation Louis Cattelat Salle Poirel Nancy
samedi 31 octobre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Louis Cattelat
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 23:00:00
Date(s) :
2026-10-31
LeBruitQuiPense présente en accord avec Caramba Culture Live Louis Cattelat.
Envoyer un message aux extraterrestres, c’est possible il suffit de mobiliser un programme scientifique entier, des antennes géantes et un soupçon d’audace collective. Mais dire à sa coiffeuse qu’on n’aime pas sa coupe, ça reste un défi bien plus complexe… Avec Arecibo, Louis Cattelat transforme la scène en terrain d’écoute et d’autodérision, entre poésie cosmique et interrogations terriennes. Inspiré par le célèbre message envoyé dans l’espace en 1974, il nous invite à rêver ensemble, à tendre l’oreille aux ondes mystérieuses et à explorer, avec humour parfois noir et sensibilité, ce qui nous relie sur Terre et peut-être bien au-delà.Tout public
32 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LeBruitQuiPense, in partnership with Caramba Culture Live, presents Louis Cattelat.
Sending a message to extraterrestrials is possible: all it takes is an entire scientific program, giant antennas, and a touch of collective daring. But telling your hairdresser that you don’t like your haircut—that remains a far more complex challenge…With *Arecibo*, Louis Cattelat transforms the stage into a space for listening and self-deprecation, somewhere between cosmic poetry and earthly questions. Inspired by the famous message sent into space in 1974, he invites us to dream together, to listen for mysterious waves, and to explore—with humor (sometimes dark) and sensitivity—what connects us: on Earth and perhaps far beyond.
L’événement Spectacle, représentation Louis Cattelat Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Atelier Sous le Même Toit MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies Musée de l’École de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes Musée des Beaux-Arts Nancy 16 juillet 2026