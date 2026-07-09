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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Louis Cattelat Salle Poirel Nancy

samedi 31 octobre 2026 · Salle Poirel · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Poirel
Adresse
3 rue Victor Poirel
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
32 Tarif de base plein tarif

Nancy

Spectacle, représentation Louis Cattelat

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :
2026-10-31

LeBruitQuiPense présente en accord avec Caramba Culture Live Louis Cattelat.

Envoyer un message aux extraterrestres, c’est possible il suffit de mobiliser un programme scientifique entier, des antennes géantes et un soupçon d’audace collective. Mais dire à sa coiffeuse qu’on n’aime pas sa coupe, ça reste un défi bien plus complexe…  Avec Arecibo, Louis Cattelat transforme la scène en terrain d’écoute et d’autodérision, entre poésie cosmique et interrogations terriennes. Inspiré par le célèbre message envoyé dans l’espace en 1974, il nous invite à rêver ensemble, à tendre l’oreille aux ondes mystérieuses et à explorer, avec humour parfois noir et sensibilité, ce qui nous relie sur Terre et peut-être bien au-delà.Tout public
32  .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 

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English :

LeBruitQuiPense, in partnership with Caramba Culture Live, presents Louis Cattelat.

Sending a message to extraterrestrials is possible: all it takes is an entire scientific program, giant antennas, and a touch of collective daring. But telling your hairdresser that you don’t like your haircut—that remains a far more complex challenge…With *Arecibo*, Louis Cattelat transforms the stage into a space for listening and self-deprecation, somewhere between cosmic poetry and earthly questions. Inspired by the famous message sent into space in 1974, he invites us to dream together, to listen for mysterious waves, and to explore—with humor (sometimes dark) and sensitivity—what connects us: on Earth and perhaps far beyond.

L’événement Spectacle, représentation Louis Cattelat Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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