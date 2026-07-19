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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Madame Arthur L’Autre Canal Nancy

vendredi 22 janvier 2027 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
28 Tarif réduit

Nancy

Spectacle, représentation Madame Arthur

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
28
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-01-22 20:00:00
fin : 2027-01-22 22:00:00

Date(s) :
2027-01-22

“Madame Arthur chante Céline Diam’s”
De Pour que tu m’aimes encore à La Boulette, il n’y a qu’un show. Pour sa prochaine tournée, Madame Arthur propose un nouveau spectacle musical mélangeant deux répertoires uniques, que tout semble opposer.Tout public
28  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

Madame Arthur Sings Céline Diam’s ?
From *Pour que tu m’aimes encore* to *La Boulette*, there’s only one show. For her upcoming tour, Madame Arthur is presenting a new musical show that blends two unique repertoires—one that seems to be the polar opposite of the other.

L’événement Spectacle, représentation Madame Arthur Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY

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