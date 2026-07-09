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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Malevolo et l’oiseau qui fait venir le jour Salle Poirel Nancy

dimanche 13 décembre 2026 · Salle Poirel · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle Poirel
Adresse
3 rue Victor Poirel
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
19 Tarif de base plein tarif

Nancy

Spectacle, représentation Malevolo et l’oiseau qui fait venir le jour

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Spectacle ‘jeunes’ dès 5 ans. Avec ce conte musical envoûtant, Yanowski nous entraîne dans la Venise magique Enfants
19  .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 

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English :

A show for young audiences ages 5 and up. With this enchanting musical tale, Yanowski takes us on a journey to magical Venice%A0

L’événement Spectacle, représentation Malevolo et l’oiseau qui fait venir le jour Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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