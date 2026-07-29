Spectacle, représentation Manon Bril Salle Poirel Nancy
mercredi 17 mars 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Manon Bril
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-03-17 20:00:00
fin : 2027-03-17 22:00:00
Date(s) :
2027-03-17
Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a ‘toujours été comme ça’. Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées. Bref, le parcours de l’humanité n’a aucun sens.Tout public
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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
Manon Bril, who holds a Ph.D. in history, has been writing popular history online since 2015, and now takes the stage to explain that nothing has “always been this way.” For example, in Rome, people used to hold meetings in the restrooms. Sorry, but that’s a whole different world from ours. Yeah, sorry, not at all, sorry. Or maybe we just don’t go to the same parties. Anyway, the course of human history makes no sense.
L’événement Spectacle, représentation Manon Bril Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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