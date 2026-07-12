Spectacle, représentation Mesdames en vraies Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Mesdames en vraies

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

35.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04 22:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Mesdames en vrai, c’est le nom de la tournée issue du succès du média digital MESDAMES.

Après avoir rassemblé des millions de femmes sur les réseaux sociaux, les femmes qui incarnent le média Mesdames sortent des écrans et vont à la rencontre de toutes les autres… en vrai !Tout public

35.2 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

« Mesdames en vrai » is the name of the tour inspired by the success of the digital media platform MESDAMES.%A0

After bringing together millions of women on social media, the women behind the Mesdames media platform are stepping off the screen to meet everyone else… in person!

L’événement Spectacle, représentation Mesdames en vraies Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY