Spectacle, représentation Mesdames en vraies Salle Poirel Nancy
mercredi 4 novembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Mesdames en vraies
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
35.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04 22:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Mesdames en vrai, c’est le nom de la tournée issue du succès du média digital MESDAMES.
Après avoir rassemblé des millions de femmes sur les réseaux sociaux, les femmes qui incarnent le média Mesdames sortent des écrans et vont à la rencontre de toutes les autres… en vrai !Tout public
35.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
« Mesdames en vrai » is the name of the tour inspired by the success of the digital media platform MESDAMES.%A0
After bringing together millions of women on social media, the women behind the Mesdames media platform are stepping off the screen to meet everyone else… in person!
L’événement Spectacle, représentation Mesdames en vraies Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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