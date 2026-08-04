Spectacle, représentation Nos déferlantes Compagnie Logos Théâtre de Mon désert Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Nos déferlantes Compagnie Logos

Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-18 00:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Les trésors de famille deviennent souvent des objets encombrants dont on finit par se séparer pour trois fois rien à l’occasion d’un vide-grenier. Hana, elle, les collecte et les répare. Témoins et acteurs de l’histoire, ils connaissent les secrets, les non-dits, les réalités qui s’entrechoquent. Un jour, brusquement, Hana part. Mène une enquête sur sa propre vie. Sur son père dont elle a perdu la trace. Et Sam reste là, au milieu des objets d’Hana qui portent toutes les questions qui la traversent C’est quoi la quête d’un chez-soi ? Comment on l’habite ? Pourquoi on le quitte ? Qu’est-ce qui se joue, au fond, dans notre rapport aux objets ? Dans notre rapport à la possession ? Si Hana court après son histoire, que Sam court après Hana, les objets d’Hana sont là pour les aider. Ah oui, parce qu’il y a un truc ces objets parlent. Spectacle en création, travail en cours.

Réservations par mail à partir du 03 décembre 2026.Tout public

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Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est poirel@nancy.fr

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English :

Family heirlooms often become clutter that people end up getting rid of for next to nothing at a garage sale. Hana, however, collects them and restores them. As both witnesses and protagonists of history, these objects hold secrets, unspoken truths, and conflicting realities. One day, suddenly, Hana leaves. She sets out to investigate her own life. She searches for her father, whom she has lost track of. And Sam stays there, surrounded by Hana’s belongings, which carry all the questions swirling through her mind: What is the quest for a home? How do we make it our own? Why do we leave it? What is really at stake in our relationship with objects? In our relationship with possession? While Hana chases after her story and Sam chases after Hana, Hana’s belongings are there to help them. Oh, and there’s one more thing: these objects talk. A work-in-progress performance.

Reservations by email starting December 3, 2026.

L’événement Spectacle, représentation Nos déferlantes Compagnie Logos Nancy a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY