Spectacle, représentation Pablo Mira Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Pablo Mira

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03 22:00:00

Date(s) :

2027-04-03

Cherche encore le titre de son spectacle. C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème. Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.Tout public

25.2 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

He’s still looking for a title for his show. That’s true. But at least he’s already found his theme. And it’ll resonate with you: the people who make this country unlivable.

L’événement Spectacle, représentation Pablo Mira Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY