Spectacle, représentation Pablo Mira Salle Poirel Nancy
samedi 3 avril 2027 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Pablo Mira
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00
fin : 2027-04-03 22:00:00
Date(s) :
2027-04-03
Cherche encore le titre de son spectacle. C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème. Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.Tout public
25.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
He’s still looking for a title for his show. That’s true. But at least he’s already found his theme. And it’ll resonate with you: the people who make this country unlivable.
L’événement Spectacle, représentation Pablo Mira Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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