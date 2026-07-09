Spectacle, représentation Philippe Lelouche Humour Salle Poirel Nancy
jeudi 5 novembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Philippe Lelouche Humour
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
29.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 22:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Un spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.Tout public
29.2 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
A funny, heartwarming show of happy memories in which he shares his childhood, his love affairs and, of course, his neuroses, with self-mockery.
L’événement Spectacle, représentation Philippe Lelouche Humour Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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