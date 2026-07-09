Spectacle, représentation Philippe Lelouche Humour Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Philippe Lelouche Humour

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

29.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Un spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.Tout public

29.2 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

A funny, heartwarming show of happy memories in which he shares his childhood, his love affairs and, of course, his neuroses, with self-mockery.

L’événement Spectacle, représentation Philippe Lelouche Humour Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY