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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Soirée Afro L’Autre Canal Nancy

vendredi 28 août 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Spectacle, représentation Soirée Afro

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Concert soirée afro à l’Autre Canal.Adultes
0  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

Afro Night Concert at L’Autre Canal.

L’événement Spectacle, représentation Soirée Afro Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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