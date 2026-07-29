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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation The Kid Salle Poirel Nancy

vendredi 19 février 2027 · Salle Poirel · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 19 février 2027
Fin
vendredi 19 février 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Salle Poirel
Adresse
3 rue Victor Poirel
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Nancy

Spectacle, représentation The Kid

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-02-19 11:00:00
fin : 2027-02-20

Date(s) :
2027-02-19 2027-02-20

Le ciné-concert redonne à The Kid (1921) toute la présence, la vivacité et l’émotion du chef-d’œuvre du cinéma muet signé Charlie Chaplin.Tout public
10  .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 

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English :

The film-concert restores to *The Kid* (1921) all the presence, vitality, and emotion of Charlie Chaplin’s silent film masterpiece.

L’événement Spectacle, représentation The Kid Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

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