Spectacle, représentation The Kid Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation The Kid

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-19 11:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-19 2027-02-20

Le ciné-concert redonne à The Kid (1921) toute la présence, la vivacité et l’émotion du chef-d’œuvre du cinéma muet signé Charlie Chaplin.Tout public

10 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

The film-concert restores to *The Kid* (1921) all the presence, vitality, and emotion of Charlie Chaplin’s silent film masterpiece.

L’événement Spectacle, représentation The Kid Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY