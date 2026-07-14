Spectacle, représentation Tom Baldetti Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle, représentation Tom Baldetti

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-23 20:00:00

fin : 2027-04-23 22:00:00

Date(s) :

2027-04-23

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.

Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé. Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps. PS prenez aussi une place pour votre mère, elle va tellement kiffer.Tout public

32 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Tom loves people; he knows how to read them and has figured out how to make them laugh.

In this stand-up routine, with its disarming humor, Tom dissects his family ties, his childhood fears, and the unexpected strengths of a young adult. He reflects on fatherhood, the meaning of friendship, and the desperate desire to be loved.A0%A0With a mastery of improv honed in comedy clubs and a constant warmth toward his audience, his powerful delivery and the authenticity of his material make this show a truly unique experience that you’ll remember for a long time.%A0%A0P.S.: Be sure to get a ticket for your mom, too—she’s going to absolutely love it.

L’événement Spectacle, représentation Tom Baldetti Nancy a été mis à jour le 2026-07-14 par DESTINATION NANCY