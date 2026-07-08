Spectacle Risque de chute Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
mardi 30 mars 2027 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
Spectacle Risque de chute
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-03-30 14:00:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-03-30 2027-04-02
Lampe frontale vissée sur la tête, Elsa Delmas vous invite à une expédition de spéléologie toute personnelle. Âme de collectionneuse et créative née, elle s’est prise de passion pour les grottes.
Lampe frontale vissée sur la tête, Elsa Delmas vous invite à une expédition de spéléologie toute personnelle. Âme de collectionneuse et créative née, elle s’est prise de passion pour les grottes. Alors elle a mené l’enquête, visité les répliques et les vraies, dévalisé les boutiques de souvenirs et s’est penchée sur les mystères de l’art pariétal. Jusqu’à ce qu’elle apprenne la mort de Jean-Luc, son père, qui lui ouvre la porte d’une grotte inattendue?:?son appartement, plein à craquer d’une vie inconnue à vider. La jeune artiste tout terrain invite le public à plonger avec elle dans une expédition intime aussi délirante qu’émouvante.
Durée estimée 1h30. Une expédition d’Elsa Delmas. Mise en scène Elsa Delmas et Elsa Grzeszczak. Jeu Elsa Delmas. .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Spectacle Risque de chute
With a headlamp strapped to her head, Elsa Delmas invites you on a very personal caving expedition. A born collector and creative soul, she has developed a passion for caves.
L’événement Spectacle Risque de chute Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité
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