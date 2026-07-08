Spectacle Risque de chute Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Risque de chute

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-03-30 14:00:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-03-30 2027-04-02

Lampe frontale vissée sur la tête, Elsa Delmas vous invite à une expédition de spéléologie toute personnelle. Âme de collectionneuse et créative née, elle s’est prise de passion pour les grottes.

Lampe frontale vissée sur la tête, Elsa Delmas vous invite à une expédition de spéléologie toute personnelle. Âme de collectionneuse et créative née, elle s’est prise de passion pour les grottes. Alors elle a mené l’enquête, visité les répliques et les vraies, dévalisé les boutiques de souvenirs et s’est penchée sur les mystères de l’art pariétal. Jusqu’à ce qu’elle apprenne la mort de Jean-Luc, son père, qui lui ouvre la porte d’une grotte inattendue?:?son appartement, plein à craquer d’une vie inconnue à vider. La jeune artiste tout terrain invite le public à plonger avec elle dans une expédition intime aussi délirante qu’émouvante.

Durée estimée 1h30. Une expédition d’Elsa Delmas. Mise en scène Elsa Delmas et Elsa Grzeszczak. Jeu Elsa Delmas. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Risque de chute

With a headlamp strapped to her head, Elsa Delmas invites you on a very personal caving expedition. A born collector and creative soul, she has developed a passion for caves.

L’événement Spectacle Risque de chute Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité