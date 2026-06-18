Informations pratiques

Saint-Vallier

Spectacle Roman Doduik Adorable

Salle Désiré Saint-Vallier Drôme

Tarif : 28 – 28 – 34 EUR

Carré or = 34€

Parterre = 28€

Balcon = 28€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Ne vous fiez pas aux apparences Roman Doduik n’est pas un youtubeur qui s’essaie à la scène, mais un véritable humoriste,

passionné de spectacle vivant bien avant de devenir une star des réseaux sociaux.

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Salle Désiré Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 argosart@hotmail.com

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English :

Don’t be fooled by appearances: Roman Doduik isn’t just a YouTuber trying his hand at the stage, but a true comedian,

who was passionate about live performance long before he became a social media star.

L’événement Spectacle Roman Doduik Adorable Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche