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AGENDA · Saint-Vallier

Spectacle Roman Doduik Adorable Saint-Vallier

vendredi 23 octobre 2026 · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle Désiré
Ville
26240 Saint-Vallier
Département
Drôme
Tarif
28 28 34 Carré or = 34€ Parterre = 28€ Balcon = 28€

Saint-Vallier

Spectacle Roman Doduik Adorable

Salle Désiré Saint-Vallier Drôme

Tarif : 28 – 28 – 34 EUR

Carré or = 34€
Parterre = 28€
Balcon = 28€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Ne vous fiez pas aux apparences Roman Doduik n’est pas un youtubeur qui s’essaie à la scène, mais un véritable humoriste,
passionné de spectacle vivant bien avant de devenir une star des réseaux sociaux.
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Salle Désiré Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28  argosart@hotmail.com

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English :

Don’t be fooled by appearances: Roman Doduik isn’t just a YouTuber trying his hand at the stage, but a true comedian,
who was passionate about live performance long before he became a social media star.

L’événement Spectacle Roman Doduik Adorable Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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