Spectacle SALÉ CCM Jean Gagnant Limoges

Limoges

Spectacle SALÉ

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

L’humour noir a sa nouvelle princesse ! Infirmière pendant 7 ans, Sarah-Anna a vu passer pas mal d’horreur et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête ! Pourquoi faut-il bien choisir son pseudo sur un site de rencontre ? Quels sont les bons côtés du viol ? Pourquoi devrait-on toujours avoir une dick-pick sur soi ? (Une photo de son pénis pour les plus de 45 ans, ou une photo du pénis de quelqu’un d’autre pour les moins de 15 cms)… Pendant 1 heure, Sarah-Anna vous embarque dans son univers, dont vos zygomatiques ne sortiront pas indemnes ! .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Spectacle SALÉ

L’événement Spectacle SALÉ Limoges a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Limoges Métropole