Spectacle SarkHollande Le Théâtre Bar-le-Duc
Spectacle SarkHollande Le Théâtre Bar-le-Duc jeudi 26 mars 2026.
Spectacle SarkHollande
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26 21:50:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-27
Cie des Animaux en paradis / comédie / dès 14 ans
Après Chirac, Mitterrand et le mémorable Giscard, on retrouve avec beaucoup de plaisir la suite de la série théâtrale Huit rois (nos présidents) de Léo Cohen-Paperman consacrée aux présidents de la Ve République ! Place cette fois à deux pièces en une, entre stand-up et solo de clown… en bref, entre N. Sarkozy et F. Hollande. Dans la première partie, N. Sarkozy entre sur la scène d’un Comedy club . Il traverse les moments clés de sa campagne et de son quinquennat… du kärcher à la crise économique de 2008, sans oublier la rencontre avec Carla Bruni. Entre ensuite le Clown de F. Hollande , Président tout juste élu qui a le désir d’améliorer la vie des Français, mais qui échoue encore et toujours… Au milieu de tout ça, il y a Leïla Merabet, un personnage de fiction qui nous fait le récit intime et comique de son impossible quête du grand Amour.
– CARRÉ VIP vendredi soir, assistez au spectacle et laissez-nous vos enfants (gratuit sur inscription dès 5 ans)
– VENEZ EN BUS bus aux départs de Commercy et de VaubécourtTout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
English :
Cie des Animaux en paradis / comedy / age 14 and up
Following on from Chirac, Mitterrand and the memorable Giscard, we’re delighted to welcome you to the continuation of Léo Cohen-Paperman’s Huit rois (nos présidents) theatrical series devoted to the presidents of the Fifth Republic! This time, it’s two plays in one, somewhere between stand-up and clown solo? in short, between N. Sarkozy and F. Hollande. In the first part, N. Sarkozy takes to the stage of a comedy club. He goes through the key moments of his campaign and his five-year term? from the kärcher to the 2008 economic crisis, not forgetting his meeting with Carla Bruni. Then comes « Le Clown de F. Hollande », the just-elected President who wants to improve the lives of the French, but fails again and again… In the middle of it all, there’s Leïla Merabet, a fictional character who gives us an intimate, comic account of her impossible quest for true love.
– CARRÉ VIP: Friday evening, attend the show and leave your children with us (free with registration 5 years and up)
– COME BY BUS: buses depart from Commercy and Vaubécourt
German :
Cie des Animaux en paradis / Komödie / ab 14 Jahren
Nach Chirac, Mitterrand und dem denkwürdigen Giscard ist die Fortsetzung der Theaterserie Huit rois (nos présidents) von Léo Cohen-Paperman, die den Präsidenten der V. Republik gewidmet ist, mit großem Vergnügen zu sehen! Diesmal gibt es zwei Stücke in einem, zwischen Stand-up und Clownsolo? kurz gesagt, zwischen N. Sarkozy und F. Hollande. Im ersten Teil betritt N. Sarkozy die Bühne eines « Comedy Clubs ». Er durchläuft die Schlüsselmomente seiner Kampagne und seiner fünfjährigen Amtszeit vom Kärcher bis zur Wirtschaftskrise 2008 und nicht zu vergessen das Treffen mit Carla Bruni. Dann kommt « der Clown F. Hollande », ein frisch gewählter Präsident, der das Leben der Franzosen verbessern will, aber immer wieder scheitert… Mittendrin ist Leïla Merabet, eine fiktive Figur, die uns eine intime und komische Geschichte über ihre unmögliche Suche nach der großen Liebe erzählt.
– CARRÉ VIP: Freitagabend, sehen Sie sich die Vorstellung an und überlassen Sie uns Ihre Kinder (kostenlos, Anmeldung erforderlich ab 5 Jahren)
– KOMMEN SIE MIT DEM BUS: Busse mit Abfahrt in Commercy und Vaubécourt
Italiano :
Cie des Animaux en paradis / commedia / dai 14 anni in su
Dopo Chirac, Mitterrand e il memorabile Giscard, torniamo con grande piacere alla continuazione della serie Huit rois (nos présidents) di Léo Cohen-Paperman dedicata ai presidenti della Quinta Repubblica! Questa volta si tratta di due spettacoli in uno, a metà strada tra lo stand-up e l’assolo di clown? In breve, tra N. Sarkozy e F. Hollande. Nella prima parte, N. Sarkozy sale sul palco di un comedy club. Ripercorre i momenti salienti della sua campagna elettorale e del suo quinquennio, dal kärcher alla crisi economica del 2008, senza dimenticare l’incontro con Carla Bruni. Poi c’è « F. Hollande il clown », il neoeletto Presidente che vuole migliorare la vita dei francesi, ma fallisce sempre… In mezzo a tutto questo, c’è Leïla Merabet, un personaggio di fantasia che ci racconta in modo intimo e comico la sua impossibile ricerca del vero amore.
– AREA VIP: venerdì sera, venite a vedere lo spettacolo e lasciate i vostri bambini con noi (gratis con iscrizione a partire dai 5 anni)
– VENITE IN AUTOBUS: autobus in partenza da Commercy e Vaubécourt
Espanol :
Cie des Animaux en paradis / comedia / a partir de 14 años
Después de Chirac, Mitterrand y el memorable Giscard, nos complace retomar la serie Huit rois (nos présidents) de Léo Cohen-Paperman, dedicada a los presidentes de la V República Esta vez se trata de dos obras en una, a medio camino entre el stand-up y el solo de clown… en resumen, entre N. Sarkozy y F. Hollande. En la primera parte, N. Sarkozy sube al escenario de un club de la comedia. Repasa los momentos clave de su campaña y de sus cinco años de mandato… de la kärcher a la crisis económica de 2008, sin olvidar su encuentro con Carla Bruni. Luego está « F. Hollande el payaso », el recién elegido Presidente que quiere mejorar la vida de los franceses, pero fracasa una y otra vez… En medio de todo ello, Leïla Merabet, un personaje de ficción que nos ofrece un relato íntimo y cómico de su imposible búsqueda del amor verdadero.
– ESPACIO VIP: el viernes por la noche, venga al espectáculo y deje a sus hijos con nosotros (gratis con inscripción a partir de 5 años)
– EN AUTOBÚS: autobuses desde Commercy y Vaubécourt
L’événement Spectacle SarkHollande Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE