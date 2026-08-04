Spectacle S’évaporer Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle S’évaporer

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

26 juin, 17h18, 37 degrés, 0 battement par minute.

Un après-midi de juin, le cœur d’une jeune femme cesse de battre. Elle s’appelle Aurore. Elle n’a que vingt-cinq ans. Cet arrêt cardiaque ne la tue pas, il la plonge dans un profond sommeil. Mais, cet été-là, son cœur n’est pas le seul à s’arrêter.

26 juin, 17h18, 37 degrés, 0 battement par minute.

Un après-midi de juin, le cœur d’une jeune femme cesse de battre. Elle s’appelle Aurore. Elle n’a que vingt-cinq ans. Cet arrêt cardiaque ne la tue pas, il la plonge dans un profond sommeil. Mais, cet été-là, son cœur n’est pas le seul à s’arrêter. Des centaines de jeunes entre 20 et 30 ans s’endorment à leur tour, plongeant vers une nuit mystérieuse et inaccessible. On les appelle “ Les évaporé.es”. Autour de l’hôpital, la forêt, les champs et le soleil qui brûle chaque jour plus fort. Trois visages s’approchent du lit d’Aurore Ariane, sa meilleure amie qui ne la connaît plus, Auguste, le serveur du café rouge qui aurait aimé la connaître et Violette, l’infirmière qui prend soin de son cœur suspendu.

Compagnie Avant l’orage Alice Chillet • écriture et mise en scène, Louise Besland, Charles Levasseur & Louise Nappez • interprétation, Alice Chillet & Cyprien Sergé • scénographie et costumes, Cyprien Sergé • création lumière, Abel Pasquet, Méline Naura & Daniel Larbre • création sonore, Cyprien Sergé & Daniel Larbre • régie, Charles Levasseur • arrangements musicaux des chœurs, Chloé Granger-Lehoux • création des calques.

Soutiens et partenaires La Ville de Rouen, le Théâtre Charles Dullin, la Compagnie Commédiamuse, le Théâtre des Bains-Douche, le Théâtre des Charmes, le Théâtre de l’Avant-Scène .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Spectacle S’évaporer

26 June, 5.18 pm, 37 degrees, 0 beats per minute.

One June afternoon, a young woman’s heart stops beating. Her name is Aurore. She is only twenty-five years old. This cardiac arrest does not kill her; it plunges her into a deep sleep. But that summer, her heart is not the only one to stop.

L’événement Spectacle S’évaporer Caen a été mis à jour le 2026-07-30 par Calvados Attractivité