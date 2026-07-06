Spectacle Some really good news Musée des Beaux-Arts de Caen Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Some really good news

Musée des Beaux-Arts de Caen Le Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 16:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

Et comment faire grandir cette place ? C’est cette question explorée par Estelle Zhong Mengual dans ses écrits et projets ( Apprendre à voir , Peindre au corps-à-corps , Danses non humaines ) et par Clara Hédouin dans ses créations théâtrales.

Et comment faire grandir cette place ? C’est cette question explorée par Estelle Zhong Mengual dans ses écrits et projets ( Apprendre à voir , Peindre au corps-à-corps , Danses non humaines ) et par Clara Hédouin dans ses créations théâtrales ( Que ma joie demeure , Prélude de Pan , Manières d’être vivant ) qui est de nouveau prise à bras le corps ici, dans cette performance théâtrale en extérieur. Dans le parc du Château, deux interprètes interrogent comment rester relié au monde vivant dans une vie qui semble si peu s’y prêter la vie urbaine contemporaine. À travers différentes scènes de la vie quotidienne, ils incarnent et racontent comment le vivant peut devenir un guide pour apprendre à appartenir à un lieu.

La performance aura lieu dans le parc du Château de Caen, en cas d’intempéries, elle aura lieu au sein du musée.

Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2

Texte Estelle Zhong Mengual. Conception et mise en scène Estelle Zhong Mengual, Clara Hédouin. Collaboration artistique et jeu Manon Hugny, Maxime Le Gac-Olanié. Durée 1h. .

Musée des Beaux-Arts de Caen Le Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Some really good news

And how can we develop this space? This is the question explored by Estelle Zhong Mengual in her writings and projects (“Learning to See”, “Painting in Close Quarters”, “Non-human Dances”) and by Clara Hédouin in her theatre productions.

L’événement Spectacle Some really good news Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité