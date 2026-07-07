Spectacle Sorry, boys Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Spectacle Sorry, boys

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-01-26

Date(s) :

2027-01-26

Dernier volet d’une trilogie dédiée aux résistances féminines, Sorry, boys revient sur un célèbre fait divers qui a défrayé la chronique aux États-Unis en l’an 2000. Dans la petite ville de Gloucester, 18 adolescentes de moins de 16 ans tombèrent enceinte en même temps, liées par un pacte commun.

Dernier volet d’une trilogie dédiée aux résistances féminines, Sorry, boys revient sur un célèbre fait divers qui a défrayé la chronique aux États-Unis en l’an 2000. Dans la petite ville de Gloucester, 18 adolescentes de moins de 16 ans tombèrent enceinte en même temps, liées par un pacte commun. Marionnettiste et comédienne, l’italienne Marta Cuscunà s’inspire de cette histoire vraie et l’associe à un autre évènement survenu au même endroit au même moment la marche de centaines d’hommes pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Elle partage la scène avec douze trophées de têtes humaines auxquelles elle donne vie en interprétant tous les rôles. Et livre une performance théâtrale aussi magnétique qu’impressionnante qui vient révéler une artiste d’exception, couronnée de nombreux prix.

Présenté avec Le Sablier Centre national de la marionnette dans le cadre du temps fort national PUNCH Marionnettes en pleines formes, initié par THEMAA et Latitude Marionnette avec le soutien du ministère de la Culture et du MILLENIUM 2027, année européenne des Normands de la Région Normandie. Avec le soutien de l’Onda.

De et avec Marta Cuscunà, dialogues sur un pacte secret entre 12 têtes coupées.

Durée 1h15. À partir de 16 ans. Spectacle en italien surtitré en français. Pensez à réserver en ligne ! .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Sorry, boys

The final instalment in a trilogy dedicated to female resistance, “Sorry, boys” revisits a famous news story that made headlines in the United States in the year 2000. In the small town of Gloucester, 18 teenage girls under the age of 16 became pregnant at the same time, bound by a shared pact.

L’événement Spectacle Sorry, boys Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité