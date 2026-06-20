Spectacle Sortie de résidence Cuerpo Théâtre La Voyageuse Nancy
dimanche 25 octobre 2026 · Théâtre La Voyageuse · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle Sortie de résidence Cuerpo
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 15:30:00
fin : 2026-10-25 16:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Compagnie Bulles de rêve
Sur la scène se meut le corps d’un homme, celui qu’il cache, celui qu’il dévoile. Le corps comme enveloppe et le corps comme toile. Un corps humain, animal, monstrueux ; masculin, féminin ou quelque part entre les deux. C’est un corps seul parmi des milliards qui raconte son histoire.
La première du spectacle aura lieu le 13 février 2027 à La Voyageuse.
À partir de 12 ans.
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public
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Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20
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English :
Bulles de r%EAve Company
On stage, a man’s body moves—the body he hides, the body he reveals. The body as a shell and the body as a canvas. A human, animal, monstrous body; masculine, feminine, or somewhere in between. It is one body among billions, telling its story.
The show’s premiere will take place on February 13, 2027, at La Voyageuse.
Ages 12 and up.
Venue not wheelchair accessible.
L’événement Spectacle Sortie de résidence Cuerpo Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY
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