Spectacle Sortie de résidence Cuerpo Théâtre La Voyageuse Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Sortie de résidence Cuerpo

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 15:30:00

fin : 2026-10-25 16:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Compagnie Bulles de rêve

Sur la scène se meut le corps d’un homme, celui qu’il cache, celui qu’il dévoile. Le corps comme enveloppe et le corps comme toile. Un corps humain, animal, monstrueux ; masculin, féminin ou quelque part entre les deux. C’est un corps seul parmi des milliards qui raconte son histoire.

La première du spectacle aura lieu le 13 février 2027 à La Voyageuse.

À partir de 12 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

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Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Bulles de r%EAve Company

On stage, a man’s body moves—the body he hides, the body he reveals. The body as a shell and the body as a canvas. A human, animal, monstrous body; masculine, feminine, or somewhere in between. It is one body among billions, telling its story.

The show’s premiere will take place on February 13, 2027, at La Voyageuse.

Ages 12 and up.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Spectacle Sortie de résidence Cuerpo Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY