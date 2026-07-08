Spectacle SOS d’une libido en détresse Comédie d’Aix Aix-en-Provence
mercredi 16 septembre 2026 · Comédie d'Aix · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle SOS d’une libido en détresse
Mercredi 16 septembre 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:30:00
fin : 2026-09-16 22:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Max est un fonctionnaire en déprime. Sa femme Sophie est bien décidée à reprendre les choses en main !
Max est un fonctionnaire en déprime, qui à 18h, est déjà en pyjama et gratte du Jean Ferrat à la guitare. Sa femme Sophie est prête à tout pour l’aider (en ranimant au passage sa libido tombée au plus bas !).
Psychothérapie, gingembre, reconversion et discussions sont au menu.
Entre la meilleure amie coincée qu’elle appelle au secours pour secouer le mari, et son psy entreprenant qui aimerait bien remplacer Max le temps d’une soirée, Sophie va devoir redoubler d’effort pour redonner à Max l’envie d’avoir envie. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Max is a depressed civil servant. His wife Sophie is determined to take things in hand!
L’événement Spectacle SOS d’une libido en détresse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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