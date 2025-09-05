Spectacle Sous les fleurs Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle Sous les fleurs Le Théâtre Bar-le-Duc jeudi 19 mars 2026.

Spectacle Sous les fleurs

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : Jeudi 2026-03-19 20:30:00

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 21:40:00

Date(s) :

2026-03-19

Centre chorégraphique national de Tour / danse / dès 14 ans

Voici un spectacle qui hisse les couleurs du Mexique dans un portrait dansé

bouleversant d’une communauté sans égal. Cinq danseurs investissent le plateau pour célébrer la culture méconnue des Muxes, fondée sur la fluidité des genres, sur la féminité intérieure, loin des normes occidentales…

Chez les Zapotèques, existent les Muxes, des hommes au cœur de femme qui sont libres de vivre leur féminité, dans une société matriarcale. Pour les familles, avoir un enfant Muxe est perçu comme une chance, une fierté. « Sous les fleurs » évoque la féminité chez l’homme d’ici et d’ailleurs, sans la noyer dans un rapport à la sexualité. Un voyage entre territoires intimes et lointains, entre apparences et transparences, aux couleurs discrètes d’ici et chatoyantes de là-bas…Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Center chorégraphique national de Tour / dance / age 14 and up

Here’s a show that raises the colors of Mexico in a moving portrait

of a unique community. Five dancers take to the stage to celebrate the little-known culture of the Muxes, based on gender fluidity and inner femininity, far removed from Western norms?

Among the Zapotecs, there are the Muxes, « men with the heart of a woman » who are free to live their femininity in a matriarchal society. For families, having a Muxe child is seen as an opportunity and a source of pride. « Sous les fleurs » evokes the femininity of men from here and elsewhere, without drowning it in a relationship to sexuality. A journey between intimate and distant territories, between appearances and transparencies, with discreet colors from here and shimmering colors from there?

German :

Centre chorégraphique national de Tour / Tanz / ab 14 Jahren

Diese Aufführung zeigt die Farben Mexikos in einem getanzten Porträt

einer unvergleichlichen Gemeinschaft. Fünf Tänzer betreten die Bühne, um die verkannte Kultur der Muxes zu feiern, die auf dem Fließen der Geschlechter und der inneren Weiblichkeit beruht, weit entfernt von den westlichen Normen?

Bei den Zapoteken gibt es die Muxes, « Männer mit Frauenherzen », die ihre Weiblichkeit in einer matriarchalen Gesellschaft frei ausleben können. Ein Muxe-Kind zu haben, wird von den Familien als Glück und Stolz angesehen. « Sous les fleurs » beschwört die Weiblichkeit in den Männern hier und anderswo, ohne sie in einer Beziehung zur Sexualität zu ertränken. Eine Reise zwischen intimen und fernen Gebieten, zwischen Schein und Durchsichtigkeit, mit diskreten Farben hier und schillernden dort?

Italiano :

Centre chorégraphique national de Tour / danza / a partire da 14 anni

Ecco uno spettacolo che innalza i colori del Messico in un commovente ritratto

di una comunità unica. Cinque danzatori salgono sul palco per celebrare la cultura poco conosciuta dei Muxes, basata sulla fluidità di genere e sulla femminilità interiore, ben lontana dalle norme occidentali

Gli Zapotechi sono conosciuti come Muxes, « uomini con il cuore di donna » che sono liberi di vivere la loro femminilità in una società matriarcale. Per le loro famiglie, avere un figlio Muxe è visto come un’opportunità e un motivo di orgoglio. « Sous les fleurs » evoca la femminilità degli uomini di qui e di altrove, senza annegarla in un rapporto con la sessualità. Un viaggio tra territori intimi e lontani, tra apparenze e trasparenze, con i colori discreti di qui e quelli scintillanti di là?

Espanol :

Centre chorégraphique national de Tour / danza / a partir de 14 años

He aquí un espectáculo que eleva los colores de México en un conmovedor retrato

de una comunidad única. Cinco bailarines suben al escenario para celebrar la cultura poco conocida de los muxes, basada en la fluidez de género y la feminidad interior, muy alejada de las normas occidentales..

Los zapotecas son conocidos como los Muxes, « hombres con corazón de mujer » que son libres de vivir su feminidad en una sociedad matriarcal. Para sus familias, tener un hijo Muxe es una oportunidad y un orgullo. « Sous les fleurs » evoca la feminidad de los hombres de aquí y de otros lugares, sin ahogarla en una relación con la sexualidad. Un viaje entre territorios íntimos y lejanos, entre apariencias y transparencias, con los discretos colores de aquí y los resplandecientes colores de allá..

