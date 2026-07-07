Spectacle stand up le Tribu Comedy Restaurant Comptoir Saint Sébastien Nevers

Informations pratiques

Nevers

Spectacle stand up le Tribu Comedy

Restaurant Comptoir Saint Sébastien 9 Place Saint-Sébastien Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le Tribu Comedy revient à Nevers le vendredi 5 juin au restaurant le Comptoir St Sébastien à Nevers à 20h30.

5 humoristes.

5 univers.

1h15 de stand-up dans une ambiance intimiste et chaleureuse.

Placement 20h

Consommation obligatoire au bar

Sortie au chapeau (participation libre)

Réservation gratuite mais conseillée

Au programme

– ajujordan

– luda

– marcussupersympa

– latravailleusedutexte

– clementdolat

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Restaurant Comptoir Saint Sébastien 9 Place Saint-Sébastien Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle stand up le Tribu Comedy

L’événement Spectacle stand up le Tribu Comedy Nevers a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers