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AGENDA · Nevers

Spectacle stand up le Tribu Comedy Restaurant Comptoir Saint Sébastien Nevers

vendredi 10 juillet 2026 · Restaurant Comptoir Saint Sébastien · Nevers

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Restaurant Comptoir Saint Sébastien
Adresse
9 Place Saint-Sébastien
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif

Nevers

Spectacle stand up le Tribu Comedy

Restaurant Comptoir Saint Sébastien 9 Place Saint-Sébastien Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Le Tribu Comedy revient à Nevers le vendredi 5 juin au restaurant le Comptoir St Sébastien à Nevers à 20h30.
5 humoristes.
5 univers.
1h15 de stand-up dans une ambiance intimiste et chaleureuse.
Placement 20h
Consommation obligatoire au bar
Sortie au chapeau (participation libre)
Réservation gratuite mais conseillée
Au programme
– ajujordan
– luda
– marcussupersympa
– latravailleusedutexte
– clementdolat
Réserve ta place sur eventbrite.fr   .

Restaurant Comptoir Saint Sébastien 9 Place Saint-Sébastien Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle stand up le Tribu Comedy

L’événement Spectacle stand up le Tribu Comedy Nevers a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers

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