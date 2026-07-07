Spectacle stand up le Tribu Comedy Restaurant Comptoir Saint Sébastien Nevers
vendredi 10 juillet 2026 · Restaurant Comptoir Saint Sébastien · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Spectacle stand up le Tribu Comedy
Restaurant Comptoir Saint Sébastien 9 Place Saint-Sébastien Nevers Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le Tribu Comedy revient à Nevers le vendredi 5 juin au restaurant le Comptoir St Sébastien à Nevers à 20h30.
5 humoristes.
5 univers.
1h15 de stand-up dans une ambiance intimiste et chaleureuse.
Placement 20h
Consommation obligatoire au bar
Sortie au chapeau (participation libre)
Réservation gratuite mais conseillée
Au programme
– ajujordan
– luda
– marcussupersympa
– latravailleusedutexte
– clementdolat
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Restaurant Comptoir Saint Sébastien 9 Place Saint-Sébastien Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle stand up le Tribu Comedy
L’événement Spectacle stand up le Tribu Comedy Nevers a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers
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