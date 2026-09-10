Spectacle sur un haut fourneau du XIXème siècle, Domaine de Vendresse, Vendresse

Informations pratiques

Spectacle sur un haut fourneau du XIXème siècle 19 et 20 septembre Domaine de Vendresse Ardennes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de l’histoire industrielle du Domaine de Vendresse à travers un spectacle son et lumière immersif sur le haut fourneau.

Découvrez l’histoire de Jean-Nicolas Gendarme, figure emblématique du site, et revivez la vie des hommes et des familles qui ont fait vivre les forges de Vendresse. Au fil du spectacle, les sons et lumières donnent vie au haut fourneau et vous transportent à l’époque où le fer était produit sur le Domaine.

Le point d’orgue du spectacle : assistez à une impressionnante coulée de fonte… virtuelle ! Une expérience spectaculaire et accessible à toute la famille, qui permet de comprendre de manière ludique le fonctionnement du haut fourneau et le savoir-faire des anciens maîtres de forge.

Une immersion au cœur du patrimoine industriel ardennais à ne pas manquer !

Domaine de Vendresse 11 rue du Haut Fourneau, 08160 Vendresse Vendresse 08160 Ardennes Grand Est 03 24 35 57 73 http://www.domaine-de-vendresse.fr/ Le haut-fourneau de Vendresse est une installation industrielle créée entre 1822 et 1824 par le maître de forges ardennais Jean-Nicolas Gendarme sur un site ayant une activité de production de fer depuis la deuxième moitié du XVIe siècle.

C’est devenu aujourd’hui un site touristique transmettant de façon ludique la mémoire de cette activité métallurgique dans les lieux-mêmes où elle était exercée. Parking gratuit.

Plongez au cœur de l’histoire industrielle du Domaine de Vendresse à travers un spectacle son et lumière immersif sur le haut fourneau.

©David Truillard