Spectacle Synchronicite salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Spectacle Synchronicite

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16.99

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-09 21:00:00

fin : 2027-01-09 22:30:00

Date(s) :

2027-01-09

Et si c’était vous, le mentaliste ?

Avez-vous déjà deviné ce que quelqu’un allait dire ?

Pris une décision sans raison… mais avec une certitude totale ?

Ou vécu une coïncidence si étrange qu’elle semblait écrite d’avance ?

Et si tout cela n’était pas le fruit du hasard…

mais des Synchronicités ?

Dans le nouveau spectacle de Mathieu Chesneau, vous ne serez pas simple spectateur, mais acteur d’expériences troublantes, drôles et résolument interactives.

Intuition, lecture de pensée, influence invisible et coïncidences impossibles s’entrelacent dans une soirée où l’on rit autant qu’on remet en question ce qu’on croyait savoir sur le réel.

Et si, au fond, ce qu’on appelle le hasard…

n’en était pas vraiment un ?

Artiste Mathieu Chesneau

Spectacle tout public

Durée 1h20Tout public

16.99 .

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54

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English :

What if you were the mentalist?

Have you ever guessed what someone was going to say?

Made a decision for no reason—but with absolute certainty?

Or experienced a coincidence so strange it seemed predestined?

What if all of this weren’t just a matter of chance?

But rather synchronicities?

In Mathieu Chesneau’s new show, you won’t be just a spectator, but a participant in unsettling, funny, and thoroughly interactive experiences.

Intuition, mind reading, invisible influence, and impossible coincidences intertwine in an evening where you’ll laugh just as much as you’ll question what you thought you knew about reality.

What if, deep down, what we call chance…

wasn’t really chance at all?

Artist: Mathieu Chesneau

Show for all ages

Duration: 1 hour 20 minutes

L’événement Spectacle Synchronicite Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY