Spectacle « Tant qu’il y a de l’espoir », Bibliothèque Jacques-Lacarrière, Auxerre

Informations pratiques

Spectacle « Tant qu’il y a de l’espoir » Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Jacques-Lacarrière Yonne

À partir de 9 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Embarquement immédiat à la bibliothèque ! Sillonnez les mers tumultueuses sur un air d’accordéon aux côtés des Terras-Novas : issus de la collecte de récits de vie fascinants et émouvants, les contes et les chansons de Laëticia Bloud sont un hommage à ces pêcheurs-aventuriers en voie de disparition.

Laetitia Bloud : conte & chant / Amélie Denarié : accordéon diatonique & chant

Bande annonce du spectacle : https://youtu.be/i8zKo9gmHxg?si=c6LCE-TgNQ6R_ma1

Bibliothèque Jacques-Lacarrière Allee du Panier Vert, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729160 https://bm-auxerre.fr [{« data »: {« author »: « Laetitia Bloud », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle ru00e9cit de vie, chansons et accordu00e9on diatonique de Laetitia Bloud (conteuse) et Amu00e9lie Denariu00e9 (musicienne) autour de la vie d’aventure et d’un ru00eave ru00e9alisu00e9 du grand-pu00e8re de la conteuse. Ce dernier, Jean de-la-Frousse de son vrai nom, u00e9tait pu00eacheur Terre-Neuva de Fu00e9camp et partait pu00eacher dans les mers froides… en savoir plus : https://laetitiabloud-conteuse.fr/spectacle/naufrages/nru00e9aliser ses ru00eaves, naufrage, sauvetage, transmission, mu00e9moire », « type »: « video », « title »: « TANT QU’IL Y A DE L’ESPOIR … ou la vu00e9ritable aventure de Jean de-la-Frousse bande annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/i8zKo9gmHxg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=i8zKo9gmHxg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCuiUpaeK6XssYmRifycXIeg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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