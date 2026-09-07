Visite guidée de la préfecture de l’Yonne, Préfecture de l’Yonne, Auxerre

Informations pratiques

Visite guidée de la préfecture de l’Yonne 19 et 20 septembre Préfecture de l’Yonne Yonne

Visite gratuite, sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l’Yonne ouvre exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Le temps d’une visite guidée, venez découvrir les coulisses de ce lieu emblématique d’Auxerre, son histoire et son patrimoine. De la cour aux vignes de la préfecture, en passant par plusieurs espaces habituellement fermés au public, cette visite vous permettra de porter un autre regard sur ce bâtiment au cœur de la vie institutionnelle du département.

Durée : environ 1 heure

Départs : 10 h, 11 h 30, 14 h et 15 h 30

Visite gratuite, sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles.

Préfecture de l’Yonne Place de la Préfecture 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 79 89 http://www.yonne.gouv.fr https://www.facebook.com/Prefet89;https://twitter.com/Prefet89 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-58?_gl=1*lokto1*_gcl_au*MTg2ODQyNzMwMi4xNzg3NzU0ODE0LjQzNzYwMTkzLjE3ODgzNDQwNjMuMTc4ODM0NDA2NC43MDkyNTQ5OTUuMTc4ODM0NDA2My4xNzg4MzQ0MDY0*_ga*MjEyNjQ3NTc3MS4xNzg3NzU0ODE0*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODgzNDQwNjAkbzIkZzEkdDE3ODgzNDQwNzQkajQ2JGwwJGgyMTAwNDI2MjA2 »}] La préfecture de l’Yonne se trouve au chevet de la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l’Yonne ouvre exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

© Préfecture de l’Yonne