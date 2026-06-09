Spectacle T’as pas vu Léon ? par la Cie Todo Controlado Randévou Rosières
Spectacle T’as pas vu Léon ? par la Cie Todo Controlado Randévou Rosières vendredi 10 juillet 2026.
Rosières
Spectacle T’as pas vu Léon ? par la Cie Todo Controlado
Randévou Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Gustave est un homme ordinaire, perdu dans un monde vidé de sa vie. Face à des paysages défigurés et à un réel devenu hostile, il bascule peu à peu.
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Randévou Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
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English :
Gustave is an ordinary man, lost in a world emptied of life. Faced with disfigured landscapes and a reality that has become hostile, he gradually loses his bearings.
L’événement Spectacle T’as pas vu Léon ? par la Cie Todo Controlado Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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