Spectacle T’es rien sans la terre Cie T’es rien sans la terre Cour de l’école primaire Guillestre

Guillestre

Spectacle T’es rien sans la terre Cie T’es rien sans la terre

Cour de l’école primaire Chemin du Queyron Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 15:55:00

Date(s) :

2026-08-19

Plongée sensible au cœur du vivant un spectacle qui mêle poésie et cirque contemporain. Entre danse, engagement et rencontres, la compagnie tisse des liens pour défendre la nature et rappeler combien elle nous relie, nous nourrit et nous inspire.

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Cour de l’école primaire Chemin du Queyron Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English : Cendrillon Mène le Bal, Cie Mine de Rien

A sensitive dive into the heart of the living world: a show that blends poetry and contemporary circus. Between dance, commitment and encounters, the company weaves links to defend nature and remind us how much it connects us, nourishes us and inspires us.

L’événement Spectacle T’es rien sans la terre Cie T’es rien sans la terre Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras