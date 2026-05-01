Spectacle théâtral des élèves de la Chartreuse-Paradis Salle de spectacle de la Maison pour Tous Brives-Charensac
Spectacle théâtral des élèves de la Chartreuse-Paradis Salle de spectacle de la Maison pour Tous Brives-Charensac jeudi 21 mai 2026.
Brives-Charensac
Spectacle théâtral des élèves de la Chartreuse-Paradis
Salle de spectacle de la Maison pour Tous 1 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Les élèves de l’option théâtre du lycée La Chartreuse présentent deux œuvres d’Eugène Labiche et Bertolt Brecht lors d’une soirée théâtrale solidaire au profit de l’association Seuil. À découvrir à la Maison Pour Tous de Brives-Charensac.
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Salle de spectacle de la Maison pour Tous 1 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 83 09
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English :
Students in the theater option at Lycée La Chartreuse present two works by Eugène Labiche and Bertolt Brecht in an evening of solidarity theater in aid of the Seuil association. To be seen at the Maison Pour Tous in Brives-Charensac.
L’événement Spectacle théâtral des élèves de la Chartreuse-Paradis Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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