Spectacle : théâtre d’improvisation, Place Sepmanville, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Place Sepmanville · Évreux
Informations pratiques
Spectacle : théâtre d’improvisation Samedi 19 septembre, 19h00 Place Sepmanville Eure
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Pour clôturer la Biennale d’art contemporain, venez profiter d’un spectacle d’improvisation théâtrale.
Place Sepmanville 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie L’histoire de la place Sepmanville a été découverte grâce aux fouilles archéologiques réalisées préalablement aux travaux d’aménagement. La tour du Chastel, la Porte Peinte et la barbacane évoquent la présence de l’enceinte médiévale, baignée par l’Iton.
Pour clôturer la Biennale d’art contemporain, venez profiter d’un spectacle d’improvisation théâtrale.
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