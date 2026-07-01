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AGENDA · Évreux

Spectacle : théâtre d’improvisation, Place Sepmanville, Évreux

samedi 19 septembre 2026 · Place Sepmanville · Évreux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Sepmanville
Adresse
27000 Évreux
Ville
27000 Évreux
Département
Eure
Tarif
Durée 1h.

Spectacle : théâtre d’improvisation Samedi 19 septembre, 19h00 Place Sepmanville Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Pour clôturer la Biennale d’art contemporain, venez profiter d’un spectacle d’improvisation théâtrale.

Place Sepmanville 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie L’histoire de la place Sepmanville a été découverte grâce aux fouilles archéologiques réalisées préalablement aux travaux d’aménagement. La tour du Chastel, la Porte Peinte et la barbacane évoquent la présence de l’enceinte médiévale, baignée par l’Iton.
Pour clôturer la Biennale d’art contemporain, venez profiter d’un spectacle d’improvisation théâtrale.

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