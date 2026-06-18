Spectacle Thomas Fersen Comme on quitte un imperméable Saint-Vallier
Spectacle Thomas Fersen Comme on quitte un imperméable Saint-Vallier samedi 7 novembre 2026.
Saint-Vallier
Spectacle Thomas Fersen Comme on quitte un imperméable
Salle Désiré Saint-Vallier Drôme
Tarif : 37 – 37 – 41 EUR
Carré or = 41€
Parterre = 37€
Balcon = 37€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Auteur-compositeur, interprète et écrivain, Thomas Fersen occupe une place singulière dans le paysage de la chanson française.
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Salle Désiré Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 argosart@hotmail.com
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English :
A songwriter, singer-songwriter, and writer, Thomas Fersen occupies a unique place in the French music scene.
L’événement Spectacle Thomas Fersen Comme on quitte un imperméable Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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