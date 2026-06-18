Spectacle Thomas Fersen Comme on quitte un imperméable Saint-Vallier samedi 7 novembre 2026.

Saint-Vallier

Spectacle Thomas Fersen Comme on quitte un imperméable

Salle Désiré Saint-Vallier Drôme

Tarif : 37 – 37 – 41 EUR

Carré or = 41€

Parterre = 37€

Balcon = 37€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Auteur-compositeur, interprète et écrivain, Thomas Fersen occupe une place singulière dans le paysage de la chanson française.

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Salle Désiré Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 argosart@hotmail.com

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English :

A songwriter, singer-songwriter, and writer, Thomas Fersen occupies a unique place in the French music scene.

L’événement Spectacle Thomas Fersen Comme on quitte un imperméable Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche