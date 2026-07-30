Spectacle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le conte Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Spectacle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le conte
Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Spectacle proposé par Fred Lavial de la Cie Konsl’diz. Rendez-vous à 16h ! Spectacle gratuit.
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Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63
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English :
A performance presented by Fred Lavial of the Konsl?diz Company. See you at 4 p.m.! Free admission.
L’événement Spectacle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le conte Retournac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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