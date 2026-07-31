Informations pratiques

Bourges

Spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ?

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Philippe Caverivière présente un seul-en-scène mêlant rire et émotion, où l’humour devient un formidable moyen de surmonter les épreuves.

Philippe Caverivière présente son nouveau spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ? le vendredi 18 septembre 2026 à 20h au Palais d’Auron à Bourges.

Dans ce seul-en-scène, l’humoriste navigue entre légèreté et émotion pour montrer que l’on peut rire de tout, même des sujets les plus douloureux. Un spectacle qui fait de l’humour un chemin vers la guérison. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 billetterie@az-prod.fr

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English :

Philippe Caverivière presents a one-man show that blends laughter and emotion, in which humor becomes a powerful tool for overcoming adversity.

L’événement Spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ? Bourges a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES