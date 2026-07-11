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AGENDA · Valence

Spectacle Un cirque à l’orchestre Théâtre de la ville Valence

dimanche 13 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Spectacle Un cirque à l’orchestre

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 17:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Orchestre national Avignon-Provence & Compagnie Les Objets Volants. Un spectacle où les chefs‑d’œuvre du baroque dialoguent avec des jongleurs‑acrobates une rencontre magique entre musique et cirque.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Avignon-Provence National Orchestra & Les Objets Volants Company. A show in which Baroque masterpieces interact with jugglers and acrobats: a magical encounter between music and the circus.

L’événement Spectacle Un cirque à l’orchestre Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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