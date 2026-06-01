Spectacle une veille de mardi Tota Familia Centre culturel Vauban Toul
Spectacle une veille de mardi Tota Familia Centre culturel Vauban Toul samedi 27 juin 2026.
Toul
Spectacle une veille de mardi Tota Familia
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Vous avez écouté la télé ? Il paraît qu’ils vont règlementer nos imaginaires. Finies les distractions ! Trois personnages portent l’histoire d’un monde grisonnant, où il fait bon sourire et grincer des dents.Tout public
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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr
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English :
Have you been watching TV? I hear they’re going to regulate our imaginations. No more distractions! Three characters tell the story of a greying world, where it’s good to smile and grit your teeth.
L’événement Spectacle une veille de mardi Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES
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