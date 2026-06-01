Spectacle une veille de mardi Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Toul

Spectacle une veille de mardi Tota Familia

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Vous avez écouté la télé ? Il paraît qu’ils vont règlementer nos imaginaires. Finies les distractions ! Trois personnages portent l’histoire d’un monde grisonnant, où il fait bon sourire et grincer des dents.Tout public

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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

Have you been watching TV? I hear they’re going to regulate our imaginations. No more distractions! Three characters tell the story of a greying world, where it’s good to smile and grit your teeth.

L’événement Spectacle une veille de mardi Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-06-02 par MT TERRES TOULOISES